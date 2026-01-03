«Бруклин» уступил «Вашингтону» в НБА. Егор Дёмин набрал 10 очков

В ночь со 2 на 3 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 119:99.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джастин Шампани, набравший 20 очков и сделавший семь подборов.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 10 очков, сделал восемь подборов и 3 передачи.

В следующем матче НБА «Вашингтон» дома сыграет с «Миннесотой» 5 января, а «Бруклин» на своей площадке примет «Денвер» 4 января.