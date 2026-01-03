Скидки
«Бруклин» уступил «Вашингтону» в НБА. Егор Дёмин набрал 10 очков

В ночь со 2 на 3 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 119:99.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Шампани - 20, Сарр - 19, Макколлум - 17, Джонсон - 12, Багли III - 12, Кулибали - 11, Миддлтон - 9, Райли - 9, Каррингтон - 7, Джонсон - 3, Брэнэм, Купер, Гилл
Бруклин Нетс: Уильямс - 14, Пауэлл - 14, Мэнн - 14, Шарп - 14, Траоре - 12, Вульф - 11, Дёмин - 10, Клауни - 8, Уилсон - 2, Лидделл, Мартин, Томас

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джастин Шампани, набравший 20 очков и сделавший семь подборов.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 10 очков, сделал восемь подборов и 3 передачи.

В следующем матче НБА «Вашингтон» дома сыграет с «Миннесотой» 5 января, а «Бруклин» на своей площадке примет «Денвер» 4 января.

Таблица НБА
Календарь НБА
