36 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Кливлендом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 112:108.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Донован Митчелл, на счету которого 33 очка, шесть подборов и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью сегодня отличился канадский разыгрывающий Джамал Мюррэй, у которого 34 очка, шесть подборов и семь передач.

«Кливленд» в следующем матче примет «Детройт», а «Денвер» отправится в гости к «Бруклину».