Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

36 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Кливлендом»

36 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Кливлендом»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 112:108.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Гарлэнд - 18, Хантер - 16, Портер - 10, Мобли - 8, Тайсон - 8, Аллен - 8, Болл - 6, Томлин - 6, Брайант, Меррилл, Проктор
Денвер Наггетс: Мюррэй - 34, Уотсон - 21, Хардуэй-младший - 15, Джонс - 13, Ннаджи - 13, Пикетт - 9, Холмс - 3, Джонс, Строутер, Тайсон, Браун

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Донован Митчелл, на счету которого 33 очка, шесть подборов и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью сегодня отличился канадский разыгрывающий Джамал Мюррэй, у которого 34 очка, шесть подборов и семь передач.

«Кливленд» в следующем матче примет «Детройт», а «Денвер» отправится в гости к «Бруклину».

Таблица НБА
Календарь НБА
Материалы по теме
Никола Йокич выглядит бодро. Кадры после травмы колена дарят оптимизм «Денверу»
Видео
Никола Йокич выглядит бодро. Кадры после травмы колена дарят оптимизм «Денверу»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android