Победный бросок Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Шарлотт» в НБА

Комментарии

В ночь на 3 января мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 122:121 (24:38; 27:22; 36:31; 35:30).

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 121
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Роллинз - 29, Портис - 20, Кузма - 18, Грин - 12, Портер - 10, Симс - 2, Тёрнер - 1, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 26, Бриджес - 25, Миллер - 19, Секстон - 16, Болл - 12, Салон - 12, Джеймс - 7, Холл - 4, Грин, Коннотон, Манн, Макнили

Самым результативным игроком матча стал звёздный форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. У него 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач.

Лучшим игроком в составе гостей стал 20-летний американский форвард Кон Нуппель. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и отдал три результативные передачи.

В следующей встрече «Милуоки Бакс» сыграет в гостях с «Сакраменто Кингз» 5 января. «Шарлотт Хорнетс» встретится на выезде с «Чикаго Буллз» 4 января.

