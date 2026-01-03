Победный бросок Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Шарлотт» в НБА

В ночь на 3 января мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 122:121 (24:38; 27:22; 36:31; 35:30).

Самым результативным игроком матча стал звёздный форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. У него 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач.

Лучшим игроком в составе гостей стал 20-летний американский форвард Кон Нуппель. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и отдал три результативные передачи.

В следующей встрече «Милуоки Бакс» сыграет в гостях с «Сакраменто Кингз» 5 января. «Шарлотт Хорнетс» встретится на выезде с «Чикаго Буллз» 4 января.