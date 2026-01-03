30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт» в НБА

В ночь на 3 января мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 131:94.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. У него 30 очков, 1 подбор и семь результативных передач.

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский лёгкий форвард Моузес Муди. Он набрал 13 очков и сделал два подбора.

В составе «Уорриорз» отсутствовали три ключевых баскетболиста: Стефен Карри — из-за травмы лодыжки, Джимми Батлер — из-за болезни, также отсутствовал Дрэймонд Грин — ему тренерский штаб предоставил отдых.