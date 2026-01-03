Скидки
Главная Баскетбол Новости

30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт» в НБА

Комментарии

В ночь на 3 января мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 131:94.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
94 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Ричард - 13, Муди - 13, Хорфорд - 13, Подзиемски - 12, Хилд - 11, Пост - 11, Сантос - 9, Джексон-Дэвис - 7, Спенсер - 3, Пэйтон II - 2, Куминга
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 15, Карлсон - 15, Уиггинс - 15, Уильямс - 12, Дорт - 11, Митчелл - 11, Янгблад - 9, Джо - 5, Карузо - 4, Уоллес - 2, Уильямс - 2

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. У него 30 очков, 1 подбор и семь результативных передач.

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский лёгкий форвард Моузес Муди. Он набрал 13 очков и сделал два подбора.

В составе «Уорриорз» отсутствовали три ключевых баскетболиста: Стефен Карри — из-за травмы лодыжки, Джимми Батлер — из-за болезни, также отсутствовал Дрэймонд Грин — ему тренерский штаб предоставил отдых.

Комментарии
