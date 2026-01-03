Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 3 января, календарь, таблица

НБА: результаты игр 3 января
В ночь на 3 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты НБА на 3 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 119:99;
«Индиана Пэйсерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 113:123;
«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 99:111;
«Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс» — 113:108;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:122;
«Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:121;
«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 121:114;
«Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 129:102;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 94:131;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:121.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
