Леброн Джеймс превзошёл Карима Абдул-Джаббара по очкам за матч в возрасте 41 года

41-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», установил рекорд в матче с «Мемфис Гриззлиз» (128:121).

Благодаря тому, что Джеймс набрал 31 очко, он превзошёл легендарного шестикратного чемпиона лиги Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за один матч в возрасте 41 года. В 1988 году в матче с «Сан-Антонио Спёрс» Карим набрал 25 очков.

Также Леброн сделал девять подборов, шесть передач и четыре потери в победном матче с «Мемфисом». Больше всех очков на свой счёт записал разыгрывающий Лука Дончич — 34. Также у него шесть подборов, восемь передач, два перехвата и шесть потерь.