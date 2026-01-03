Скидки
Баскетбол

Леброн Джеймс превзошёл Карима Абдул-Джаббара по очкам за матч в возрасте 41 года

41-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», установил рекорд в матче с «Мемфис Гриззлиз» (128:121).

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 31, Ларэвиа - 21, Смарт - 13, Хэйс - 12, Смит - 8, Вандербилт - 5, Эйтон - 4, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Манон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Колдуэлл-Поуп - 20, Морант - 16, Альдама - 15, Ландейл - 14, Джексон - 12, Уэллс - 6, Кауард - 5, Спенсер - 5, Колоко - 3, Уильямс Мл., Кончар

Благодаря тому, что Джеймс набрал 31 очко, он превзошёл легендарного шестикратного чемпиона лиги Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за один матч в возрасте 41 года. В 1988 году в матче с «Сан-Антонио Спёрс» Карим набрал 25 очков.

Также Леброн сделал девять подборов, шесть передач и четыре потери в победном матче с «Мемфисом». Больше всех очков на свой счёт записал разыгрывающий Лука Дончич — 34. Также у него шесть подборов, восемь передач, два перехвата и шесть потерь.

