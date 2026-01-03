«Был феноменален». Редик — о 31 очке Леброна в матче с «Мемфис Гриззлиз»

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о 41-летнем форварде калифорнийского коллектива Леброне Джеймсе после победного матча с «Мемфис Гриззлиз» (128:121).

«Он был феноменален. Я имею в виду, что было всего несколько отрезков, когда у них получались рывки, и реакция с его стороны… Казалось, что каждый раз, когда нам нужно было набирать, он просто делал как хотел. Будь то бросок, заход в «краску» — у него всё было просто феноменально сегодня вечером», — приводит слова Редика с пресс-конференции издание Fadeaway World.

На счету Джеймса в матче с «Гриззлиз» 31 очко, девять подборов, шесть передач и четыре потери.