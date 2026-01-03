Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Был феноменален». Редик — о 31 очке Леброна в матче с «Мемфис Гриззлиз»

«Был феноменален». Редик — о 31 очке Леброна в матче с «Мемфис Гриззлиз»
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о 41-летнем форварде калифорнийского коллектива Леброне Джеймсе после победного матча с «Мемфис Гриззлиз» (128:121).

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 31, Ларэвиа - 21, Смарт - 13, Хэйс - 12, Смит - 8, Вандербилт - 5, Эйтон - 4, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Манон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Колдуэлл-Поуп - 20, Морант - 16, Альдама - 15, Ландейл - 14, Джексон - 12, Уэллс - 6, Кауард - 5, Спенсер - 5, Колоко - 3, Уильямс Мл., Кончар

«Он был феноменален. Я имею в виду, что было всего несколько отрезков, когда у них получались рывки, и реакция с его стороны… Казалось, что каждый раз, когда нам нужно было набирать, он просто делал как хотел. Будь то бросок, заход в «краску» — у него всё было просто феноменально сегодня вечером», — приводит слова Редика с пресс-конференции издание Fadeaway World.

На счету Джеймса в матче с «Гриззлиз» 31 очко, девять подборов, шесть передач и четыре потери.

Материалы по теме
Леброну Джеймсу — 41. Каково его место в мире баскетбола сейчас?
Леброну Джеймсу — 41. Каково его место в мире баскетбола сейчас?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android