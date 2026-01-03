Тони Джекири и ЦСКА договорились о расторжении контракта

31-летний нигерийский профессиональный баскетболист Тони Джекири, играющий на позиции центрового, покидает команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, о чём сообщила пресс-служба армейцев.

Нигерийский баскетболист присоединился к ЦСКА летом 2023 года и за два полных сезона стал двукратным чемпионом Единой лиги. В составе красно-синих он принял участие в 115 матчах, в которых в среднем за матч набирал 9,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,1 передачи. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 12 матчах, в среднем набирая 7,5 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи.

Ранее сообщалось, что сербский «Партизан» заинтересован в подписании игрока.