Расселл Уэстбрук вышел на первое место по очкам среди разыгрывающих за всю историю НБА

37-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз», вышел на первое место по очкам среди разыгрывающих защитников за всю историю лиги в проигранном матче с «Финикс Санз» (129:102).

Расселл набрал в матче с «Санз» 17 очков и обошёл легендарного Оскара Робертсона. Теперь на счету Уэстбрука 26 711 очков, а у чемпиона НБА 1971 года — 26 710.

Также на свой счёт Уэстбрук в матче с «Финиксом» записал девять подборов, шесть передач, один перехват и четыре потери.

В конце 2025 года Уэстбрук обошёл Мэджика Джонсона и вышел на седьмое место по очкам среди игроков всех позиций НБА.