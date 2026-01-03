Скидки
Расселл Уэстбрук вышел на первое место по очкам среди разыгрывающих за всю историю НБА

Расселл Уэстбрук вышел на первое место по очкам среди разыгрывающих за всю историю НБА
Комментарии

37-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз», вышел на первое место по очкам среди разыгрывающих защитников за всю историю лиги в проигранном матче с «Финикс Санз» (129:102).

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
129 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 33, Брукс - 18, Игодаро - 15, Гиллеспи - 15, Уильямс - 15, Буей - 12, О'Нил - 7, Гудвин - 7, Малуач - 4, Данн - 3, Ричардс, Ливерс, Флеминг, Хэйс
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 23, Уэстбрук - 17, Эллис - 14, Дерозан - 13, Шрёдер - 12, Юбэнкс - 8, Рейно - 6, Клиффорд - 3, Макдермотт - 3, Ачиува - 3, Монк, Шарич, Картер

Расселл набрал в матче с «Санз» 17 очков и обошёл легендарного Оскара Робертсона. Теперь на счету Уэстбрука 26 711 очков, а у чемпиона НБА 1971 года — 26 710.

Также на свой счёт Уэстбрук в матче с «Финиксом» записал девять подборов, шесть передач, один перехват и четыре потери.

В конце 2025 года Уэстбрук обошёл Мэджика Джонсона и вышел на седьмое место по очкам среди игроков всех позиций НБА.

