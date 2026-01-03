Скидки
Террелл Картер признан MVP Единой лиги в декабре

Террелл Картер признан MVP Единой лиги в декабре
Единая лига подвела итоги декабря. Лучшим игроком месяца стал центровой «Бетсити Пармы» американец Террелл Картер.

В минувшем месяце команда из Перми выиграла пять матчей из шести. Картер внёс важный вклад в результат – оформил дабл-дабл в победной игре с «Уралмашем» (11 + 11 подборов), а также стал самым результативным игроком встречи с «Локомотивом» (23 очка и 24 балла эффективности за 28,5 минуты на паркете).

Напомним, после 18 игр «Бетсити Парма» располагается на третьем месте в зачёте регулярного чемпионата Единой лиги. Возглавляет таблицу московский ЦСКА.

