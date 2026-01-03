Скидки
Баскетбол

Арсич высказался о грядущем матче «Енисея» с «Пари НН» в Единой лиге

Арсич высказался о грядущем матче «Енисея» с «Пари НН» в Единой лиге
Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится завтра, 4 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Соперник имеет качественных игроков на каждой позиции. Их результаты нельзя назвать стабильными, однако 10 дней назад они были близки к победе над «Локомотивом-Кубань». Это говорит об уровне команды, хотя в той встрече им помешали травмы. Также в этом сезоне «Пари Нижний Новгород» на выезде обыграл МБА-МАИ и «Автодор».

Сюда они приедут с большим желанием победить, и нам важно этого не допустить. У нас тоже есть травмированные игроки, но глубины скамейки достаточно для полноценной игры. Надеюсь, наши болельщики помогут начать новый год с победы, а мы сделаем всё возможное, чтобы их порадовать», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

