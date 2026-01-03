Кавай Леонард — об игре «Клипперс»: нас нет среди хороших команд

Лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Кавай Леонард высказался об 11-м месте команды в зачёте Западной конференции.

«Мы по-прежнему пытаемся стать лучше, как индивидуально, так и командно. Возможно, мы не относимся к претендентам, но мы должны продолжать бороться… Нам по-прежнему есть куда расти.

Хорошие команды входят в топ-8 и выше. Нас там нет. У нас больше поражений, чем побед, но мы работаем», — приводит слова Леонарда инсайдер Джуи Линн в социальной сети X (ранее Twitter).

