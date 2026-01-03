Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Поздравляю рефери». Атаман раскритиковал судейство в матче «Панатинаикос» — «Олимпиакос»

«Поздравляю рефери». Атаман раскритиковал судейство в матче «Панатинаикос» — «Олимпиакос»
Комментарии

Эргин Атаман, главный тренер греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос», прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (82:87), состоявшемся вчера, 2 января.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2026, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 87
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Ларенцакис, Моррис, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

«Поздравления судьям. Каждый раз, когда они приезжают, то пытаются показать, что они лучшие. Теперь они заслуживают оказаться в финале. Команда соперника выполнила 28 штрафных бросков, мы – 18. Поздравляю. Меня накажут в Евролиге, но всё нормально. Поздравляю трёх судей. Думаю, они выйдут в финал Евролиги», — приводит слова Атамана пресс-служба Евролиги.

Материалы по теме
«Олимпиакос» одержал победу над «Панатинаикосом» в их домашнем матче

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android