«Поздравляю рефери». Атаман раскритиковал судейство в матче «Панатинаикос» — «Олимпиакос»

Эргин Атаман, главный тренер греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос», прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (82:87), состоявшемся вчера, 2 января.

«Поздравления судьям. Каждый раз, когда они приезжают, то пытаются показать, что они лучшие. Теперь они заслуживают оказаться в финале. Команда соперника выполнила 28 штрафных бросков, мы – 18. Поздравляю. Меня накажут в Евролиге, но всё нормально. Поздравляю трёх судей. Думаю, они выйдут в финал Евролиги», — приводит слова Атамана пресс-служба Евролиги.

