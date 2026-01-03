НБА представила обновлённый рейтинг кандидатов на звание MVP сезона-2025/2026

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённый рейтинг кандидатов на звание лучшего игрока сезона-2025/2026. Возглавляет список центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 3 января:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
7. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
9. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).