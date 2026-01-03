«Отличная новость!» Террелл Картер отреагировал на награду MVP декабря в Единой лиге

Центровой пермской «Бетсити Пармы» Террелл Картер поделился впечатлениями после того, как Единая лига ВТБ признала его лучшим игроком по итогам декабря 2025 года.

«Честно говоря, когда узнал, что меня выбрали MVP декабря, был приятно удивлён. Конечно, я рад получить эту награду.

Это отличная новость для завершения года! Хочу поблагодарить бога, мою семью и моих товарищей по команде. Данная награда — это не только личный прогресс, но и успех всей команды. С нашим составом это был лишь вопрос времени, когда кто-то из парней получит награду, потому что все парни достойны! Спасибо Лиге ВТБ за то, что отметили меня, это очень много значит, всё-таки моя первая награда в чемпионате.

И, самое главное, спасибо нашему шестому игроку, без вас и вашей поддержки наш успех был бы невозможен. PARMA POWER!» — приводит слова Картера официальный телеграм-канал Единой лиги.