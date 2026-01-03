Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Отличная новость!» Террелл Картер отреагировал на награду MVP декабря в Единой лиге

«Отличная новость!» Террелл Картер отреагировал на награду MVP декабря в Единой лиге
Комментарии

Центровой пермской «Бетсити Пармы» Террелл Картер поделился впечатлениями после того, как Единая лига ВТБ признала его лучшим игроком по итогам декабря 2025 года.

«Честно говоря, когда узнал, что меня выбрали MVP декабря, был приятно удивлён. Конечно, я рад получить эту награду.

Это отличная новость для завершения года! Хочу поблагодарить бога, мою семью и моих товарищей по команде. Данная награда — это не только личный прогресс, но и успех всей команды. С нашим составом это был лишь вопрос времени, когда кто-то из парней получит награду, потому что все парни достойны! Спасибо Лиге ВТБ за то, что отметили меня, это очень много значит, всё-таки моя первая награда в чемпионате.

И, самое главное, спасибо нашему шестому игроку, без вас и вашей поддержки наш успех был бы невозможен. PARMA POWER!» — приводит слова Картера официальный телеграм-канал Единой лиги.

Сейчас читают:
Слишком много топовых выступлений. Кто удивил под конец года в Единой лиге?
Рейтинг
Слишком много топовых выступлений. Кто удивил под конец года в Единой лиге?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android