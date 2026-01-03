Карасёв ответил, на чём будет строиться игра МБА-МАИ с «Уралмашем» в Единой лиге

Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв высказался по поводу предстоящего матча команды в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится завтра, 4 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Уралмаш Екатеринбург

«Концовка 2025 года для «Уралмаша» вышла не самой удачной, но это лишь добавляет уральцам мотивации. Состав у команды отличный, боевой, много высококлассных игроков. Мы воспользовались паузой по максимуму, постарались отдохнуть, восстановиться.

Есть надежда, что в ротацию возвращается Саша Гудумак, он провёл с нами несколько тренировок. Понятно, что его форма пока не оптимальная, но будем постепенно, небольшими отрезками подводить его к нужным кондициям. Многое завтра будет зависеть от нас, от нашей защиты.

Плюс, конечно, необходимо реализовывать свои атаки, на одной обороне выехать не получится. Мы настроены начать год на позитиве, будем делать всё, чтобы порадовать болельщиков!» — цитирует Карасёва официальный телеграм-канал МБА-МАИ.