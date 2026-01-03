Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карасёв ответил, на чём будет строиться игра МБА-МАИ с «Уралмашем» в Единой лиге

Карасёв ответил, на чём будет строиться игра МБА-МАИ с «Уралмашем» в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв высказался по поводу предстоящего матча команды в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится завтра, 4 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Концовка 2025 года для «Уралмаша» вышла не самой удачной, но это лишь добавляет уральцам мотивации. Состав у команды отличный, боевой, много высококлассных игроков. Мы воспользовались паузой по максимуму, постарались отдохнуть, восстановиться.

Есть надежда, что в ротацию возвращается Саша Гудумак, он провёл с нами несколько тренировок. Понятно, что его форма пока не оптимальная, но будем постепенно, небольшими отрезками подводить его к нужным кондициям. Многое завтра будет зависеть от нас, от нашей защиты.

Плюс, конечно, необходимо реализовывать свои атаки, на одной обороне выехать не получится. Мы настроены начать год на позитиве, будем делать всё, чтобы порадовать болельщиков!» — цитирует Карасёва официальный телеграм-канал МБА-МАИ.

Сейчас читают:
ЦСКА остался без Тони Джекири посреди сезона Единой лиги. Где продолжит карьеру центровой?
ЦСКА остался без Тони Джекири посреди сезона Единой лиги. Где продолжит карьеру центровой?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android