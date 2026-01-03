Скидки
Шей Гилджес-Александер стал спортсменом года по версии Sports Illustrated
27-летний канадский атакующий защитник Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», был признан спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.

Напомним, в финальной серии плей-офф НБА прошлого сезона команда Шея «Оклахома» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в семиматчевом противостоянии. Кроме того, канадский баскетболист был признан самым ценным игроком финальной серии.

В текущем сезоне лиги Шей принял участие в 24 встречах. В среднем за игру Гилджес-Александер набирает 31 очко, делает 4,6 подбора, отдаёт 6,4 передачи и совершает 1,5 перехвата.

Ранее Шей набрал 30 очков, один подбор и семь результативных передач в матче с «Голден Стэйт».

