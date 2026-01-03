Гендиректор «Матч ТВ» отметил рост аудитории Единой лиги

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался об интересе аудитории к Единой лиге ВТБ.

«Мы очень довольны тем, как аудитория смотрит КХЛ. Растёт и вовлечённость молодой аудитории – на 16%. Лига делает качественный продукт.

В этом сезоне с начала сентября интерес вырос ко многим нефутбольным соревнованиям: например, доля текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ и Единой лиги ВТБ в нашей целевой аудитории выросла на 8%, а у лыж и биатлона – рост более чем на 30% по сравнению с прошлым сезоном», – приводит слова Тащина издание «Ведомости».

Ранее Единая лига подвела итоги декабря. Лучшим игроком месяца стал центровой «Бетсити Пармы» американец Террелл Картер.