Дончич рассказал, что он и Леброн изменили в игре для победы в матче с «Мемфисом»

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался об игре Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 31, Ларэвиа - 21, Смарт - 13, Хэйс - 12, Смит - 8, Вандербилт - 5, Эйтон - 4, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Манон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Колдуэлл-Поуп - 20, Морант - 16, Альдама - 15, Ландейл - 14, Джексон - 12, Уэллс - 6, Кауард - 5, Спенсер - 5, Колоко - 3, Уильямс Мл., Кончар

«Я бы сказал, что я пытался чаще, чем обычно, спускаться вниз к кольцу, а Леброн просто играл в свою игру. Он атаковал всё, что видит, действовал эффективно и помогал, как и всегда, нам выигрывать матчи», — приводит слова Луки Дончича ESPN.

На счету Джеймса во встрече с «Гриззлиз» 31 очко, девять подборов, шесть передач и четыре потери. Лука на свой счёт записал 34 очка, шесть подборов и восемь передач.

