Дончич рассказал, что он и Леброн изменили в игре для победы в матче с «Мемфисом»

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался об игре Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».

«Я бы сказал, что я пытался чаще, чем обычно, спускаться вниз к кольцу, а Леброн просто играл в свою игру. Он атаковал всё, что видит, действовал эффективно и помогал, как и всегда, нам выигрывать матчи», — приводит слова Луки Дончича ESPN.

На счету Джеймса во встрече с «Гриззлиз» 31 очко, девять подборов, шесть передач и четыре потери. Лука на свой счёт записал 34 очка, шесть подборов и восемь передач.