Секулич поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о предстоящей игре своих подопечных с «Бетсити Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 4 января.
«После новогодних каникул нас ждет важный матч на шумной арене с командой, которая играет действительно хорошо, особенно на домашнем паркете. Важно будет играть умно и чётко в атаке. Защита будет ключом к победе в этой игре! Поэтому, чтобы одолеть «Парму», мы должны показать отличную командную защиту», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.
На первом и втором местах идут команды ЦСКА и УНИКС — у них по 16 побед при двух поражениях. Третье место в чемпионате занимает «Парма», на счету которой 12 побед при шести поражениях.