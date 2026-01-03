Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Пармой»

Секулич поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Пармой»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о предстоящей игре своих подопечных с «Бетсити Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 4 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После новогодних каникул нас ждет важный матч на шумной арене с командой, которая играет действительно хорошо, особенно на домашнем паркете. Важно будет играть умно и чётко в атаке. Защита будет ключом к победе в этой игре! Поэтому, чтобы одолеть «Парму», мы должны показать отличную командную защиту», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

На первом и втором местах идут команды ЦСКА и УНИКС — у них по 16 побед при двух поражениях. Третье место в чемпионате занимает «Парма», на счету которой 12 побед при шести поражениях.

Сейчас читают:
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Эксклюзив
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android