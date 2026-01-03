Секулич поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о предстоящей игре своих подопечных с «Бетсити Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 4 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК Бетсити Парма Пермский край Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«После новогодних каникул нас ждет важный матч на шумной арене с командой, которая играет действительно хорошо, особенно на домашнем паркете. Важно будет играть умно и чётко в атаке. Защита будет ключом к победе в этой игре! Поэтому, чтобы одолеть «Парму», мы должны показать отличную командную защиту», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

На первом и втором местах идут команды ЦСКА и УНИКС — у них по 16 побед при двух поражениях. Третье место в чемпионате занимает «Парма», на счету которой 12 побед при шести поражениях.