Яннис Адетокунбо установил новое историческое достижение в НБА

Яннис Адетокунбо установил новое историческое достижение в НБА
Комментарии

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который набрал 30 очков, сделал 10 подборов и отдал пять результативных передач в 158 матчах, обойдя таких великих игроков «Бакс», как Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.

Лидер «Бакс» оформил такой статистический показатель в победной игре с «Шарлотт Хорнетс» (122:121). Победный бросок во встрече также был на его счету.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 121
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Роллинз - 29, Портис - 20, Кузма - 18, Грин - 12, Портер - 10, Симс - 2, Тёрнер - 1, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 26, Бриджес - 25, Миллер - 19, Секстон - 16, Болл - 12, Салон - 12, Джеймс - 7, Холл - 4, Грин, Коннотон, Манн, Макнили

В текущем регулярном сезоне НБА двукратный самый ценный игрок лиги в среднем за матч набирает 28,9 очка, делает 9,9 подбора и отдаёт 5,8 передачи. После победы над «Хорнетс» «Милуоки» улучшил баланс побед и поражений до 15-20.

Новости. Баскетбол
