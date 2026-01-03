Яннис Адетокунбо установил новое историческое достижение в НБА

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который набрал 30 очков, сделал 10 подборов и отдал пять результативных передач в 158 матчах, обойдя таких великих игроков «Бакс», как Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.

Лидер «Бакс» оформил такой статистический показатель в победной игре с «Шарлотт Хорнетс» (122:121). Победный бросок во встрече также был на его счету.

В текущем регулярном сезоне НБА двукратный самый ценный игрок лиги в среднем за матч набирает 28,9 очка, делает 9,9 подбора и отдаёт 5,8 передачи. После победы над «Хорнетс» «Милуоки» улучшил баланс побед и поражений до 15-20.