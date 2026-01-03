Скидки
Ватутин назвал Джекири ключевой фигурой в победах ЦСКА и поблагодарил его за годы в клубе

Ватутин назвал Джекири ключевой фигурой в победах ЦСКА и поблагодарил его за годы в клубе
Президент баскетбольной команды ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из клуба нигерийского центрового Тони Джекири, чей контракт был расторгнут по соглашению сторон. Руководитель армейцев подчеркнул значительный вклад баскетболиста в недавние успехи московского клуба. Джекири провёл в ЦСКА два полных сезона, выиграв в его составе два чемпионских титула Единой лиги ВТБ.

«Тони — одна из ключевых фигур наших походов за чемпионскими титулами двух последних сезонов, и мы очень ценим его вклад в успехи ЦСКА. Он проявил себя как классный игрок, отличный товарищ по команде и любимец болельщиков. Благодарю Тони за эти годы в ЦСКА и от души желаю удачи и успехов на новом месте», — приводит слова Андрея Ватутина пресс-служба ПБК ЦСКА.

Напомним, Тони Джекири присоединился к красно-синим летом 2023 года. В 115 матчах за клуб его средние показатели составили 9,3 очка, 5,2 подбора и 1,1 передачи.

