Главный тренер ЦСКА Пистиолис поблагодарил ушедшего Джекири за вклад в успехи команды

Главный тренер мужской баскетбольной команды ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал уход из клуба центрового Тони Джекири. Контракт нигерийского баскетболиста с красно-синими был расторгнут по соглашению сторон.

«Хотел бы поблагодарить Тони за его вклад в наши успехи за последние годы и пожелать ему всяческих успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба ПБК ЦСКА.

Джекири присоединился к ЦСКА летом 2023 года и за два полных сезона дважды выигрывал чемпионат Единой лиги ВТБ. Всего в составе московского клуба Тони Джекири провёл 115 официальных матчей, в которых его средние показатели составили 9,3 очка, 5,2 подбора и 1,1 передачи. В 12 играх текущего сезона он набирал в среднем 7,5 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 1,1 передачи за игру.