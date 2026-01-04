Хантер рассказал, как «Локомотив-Кубань» готовится нейтрализовать главные угрозы УНИКСа

Американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер рассказал о подготовке красно-зелёных к матчу Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игрок, ранее выступавший за соперника, обозначил ключевые задачи своей команды на предстоящую встречу.

— Что нужно сделать, чтобы обыграть УНИКС?

— Нейтрализовать их угрозу в «краске». У них много ребят, которые любят играть в «посте»: жёстко бороться за позицию, толкаться, ломиться с мячом к кольцу — вот на это всё нам и надо будет дать достойный ответ, свести к минимуму их касания мяча в нашей «краске». И надо свести к минимуму их подборы, потому что они точно будут стараться задавить нас под щитом. Если мы не позволим им бросать с близкой дистанции и выигрывать отскок, то у нас будут хорошие шансы на победу.

— Чему команда уделяет наибольшее внимание на тренировках перед УНИКСом?

— Игре в «посте», конечно же. Плюс мы знаем, что УНИКС будет очень часто играть против нас смену. Примерно 70% их игры в защите — это смена. Может, даже больше, но мне нравится число 70%. Так что мы постараемся приготовить пару штучек, которые выведут УНИКС из равновесия, — приводит слова Хантера пресс-служба команды.