Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хантер рассказал, как «Локомотив-Кубань» готовится нейтрализовать главные угрозы УНИКСа

Хантер рассказал, как «Локомотив-Кубань» готовится нейтрализовать главные угрозы УНИКСа
Комментарии

Американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер рассказал о подготовке красно-зелёных к матчу Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игрок, ранее выступавший за соперника, обозначил ключевые задачи своей команды на предстоящую встречу.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что нужно сделать, чтобы обыграть УНИКС?
— Нейтрализовать их угрозу в «краске». У них много ребят, которые любят играть в «посте»: жёстко бороться за позицию, толкаться, ломиться с мячом к кольцу — вот на это всё нам и надо будет дать достойный ответ, свести к минимуму их касания мяча в нашей «краске». И надо свести к минимуму их подборы, потому что они точно будут стараться задавить нас под щитом. Если мы не позволим им бросать с близкой дистанции и выигрывать отскок, то у нас будут хорошие шансы на победу.

— Чему команда уделяет наибольшее внимание на тренировках перед УНИКСом?
— Игре в «посте», конечно же. Плюс мы знаем, что УНИКС будет очень часто играть против нас смену. Примерно 70% их игры в защите — это смена. Может, даже больше, но мне нравится число 70%. Так что мы постараемся приготовить пару штучек, которые выведут УНИКС из равновесия, — приводит слова Хантера пресс-служба команды.

Материалы по теме
Они стали главным разочарованием в баскетболе в 2025 году
Они стали главным разочарованием в баскетболе в 2025 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android