Флэгг и Нуппель стали лучшими новичками месяца в НБА, Дёмин вошёл в число номинантов

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг и защитник «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель были названы лучшими новичками месяца в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно. Награда присуждена по итогам игр декабря, об этом сообщила лига в пятницу.

Купер Флэгг, выбранный под первым номером на драфте-2025, получил награду второй месяц подряд. В 13 матчах декабря он в среднем набирал 23,5 очка, делал 6,2 подбора и отдавал 4,8 передачи при 51,6% попаданий с игры. 15 декабря он установил личный рекорд, набрав 42 очка, что стало лучшим результатом в истории для 18-летнего игрока.

Кон Нуппель также стал лучшим новичком месяца во второй раз подряд. За 12 игр в декабре он в среднем набирал 20,8 очка, отдавал 4,7 передачи и делал 4,2 подбора, реализуя 46,2% трёхочковых бросков. 22 декабря он оказался самым быстрым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 100 трёхочковых за карьеру, сделав это за 29 игр.

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл в число номинантов на награду в Восточной конференции.