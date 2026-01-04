Скидки
Главная Баскетбол Новости

Портал из США поставил оценку Дёмину после поражения в матче с «Вашингтоном»

Комментарии

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс», в котором команда из Нью-Йорка проиграла со счётом 99:119.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Шампани - 20, Сарр - 19, Макколлум - 17, Джонсон - 12, Багли III - 12, Кулибали - 11, Миддлтон - 9, Райли - 9, Каррингтон - 7, Джонсон - 3, Брэнэм, Купер, Гилл
Бруклин Нетс: Уильямс - 14, Пауэлл - 14, Мэнн - 14, Шарп - 14, Траоре - 12, Вульф - 11, Дёмин - 10, Клауни - 8, Уилсон - 2, Лидделл, Мартин, Томас

Россиянин Егор Дёмин («Бруклин») получил оценку B- (чуть ниже хорошей). В этой встрече он набрал 10 очков, сделал восемь подборов и три передачи.

«Дёмин вернулся в состав после пропуска матча с «Хьюстон Рокетс» из-за болей в нижней части спины, однако отдых не помог ему с броском — у него возникли проблемы с реализацией трёхочковых.

Егору не всегда удавалось оказываться в комфортных для атаки зонах на площадке, однако он хорошо отработал на подборе и был активен в защите», — отметил Филлипс-Китон.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

