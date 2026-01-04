Портал из США поставил оценку Дёмину после поражения в матче с «Вашингтоном»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс», в котором команда из Нью-Йорка проиграла со счётом 99:119.

Россиянин Егор Дёмин («Бруклин») получил оценку B- (чуть ниже хорошей). В этой встрече он набрал 10 очков, сделал восемь подборов и три передачи.

«Дёмин вернулся в состав после пропуска матча с «Хьюстон Рокетс» из-за болей в нижней части спины, однако отдых не помог ему с броском — у него возникли проблемы с реализацией трёхочковых.

Егору не всегда удавалось оказываться в комфортных для атаки зонах на площадке, однако он хорошо отработал на подборе и был активен в защите», — отметил Филлипс-Китон.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: