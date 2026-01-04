Скидки
Защитник «Зенита» Жбанов: на два года плотно загулял. Встретил жену, и она всё прекратила

Защитник «Зенита» Жбанов: на два года плотно загулял. Встретил жену, и она всё прекратила
Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов рассказал о сложном периоде в начале карьеры и роли жены в своей жизни. По словам баскетболиста, в 18 лет, после попадания в основную команду и отсутствия игровой практики, он два года «плотно загулял», однако всё изменилось после знакомства с будущей супругой, которая помогла ему наладить режим, дисциплину и сформировать правильное отношение к профессии.

— Как разряжаешься, как восстанавливаешься?
— Семья, жена. Друзья у меня все, с которыми давно знакомы, не в Питере. Только созвоны. Поэтому мы с женой друг у друга. И мы лучшие друзья друг другу.

— То есть вы готовы как бы идти вот вдвоём в эту жизнь?
— Да, да, я с кайфом. У меня нет такого, что я устал сидеть дома только с ней и общаться только с ней. Нет, у меня вообще кайф смеяться с ней, обсуждать, переживать свои тяжёлые моменты. Вообще классно.

— Я считаю, что это один из критерий успешных, долгих отношений, когда вам со второй половинкой вообще никогда не бывает скучно. Даже молчать в кайф.
— Да-да, успех мужчин от женщин зависит очень сильно. И, как говорится, ты счастливый человек, если утром с радостью идёшь на работу, а после работы с радостью возвращаешься домой. Ты счастливый человек. Когда я её встретил, даже не понимал, насколько мне повезло.

— Я понял, что вы уже восемь лет. С самых низов она с тобой. Ты сказал, что она вытащила тебя, что там было вообще?
— Да, я был гулякой в 18 лет, тяжёлый период. Я попал в основную команду, всё было кардинально по-другому. Нет игровой практики, тренировочной практики. Не допускали вообще никуда, просто стоишь и смотришь. Какие-то денежки платили, но не великие, чтобы выпить пива, хватало. И загулял до 20 лет, два года плотно. В 20 лет я её встретил, и она всё это прекратила. Взялась за мой режим, за дисциплину, за то, что я ем, что пью, — сказал Жбанов в эфире «ДНК Спортсмена».

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Новости. Баскетбол
