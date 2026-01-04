Скидки
Владимир Гомельский предположил, с чем связан уход Тони Джекири из ЦСКА

Комментарии

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об уходе из ЦСКА центрового Тони Джекири. 3 января пресс-служба армейцев сообщила, что стороны договорились о расторжении контракта.

«По Джекири я не владею информацией. Но думаю, что дело в деньгах. УНИКС нашёл средства на подписание Бингэма, продление Рейнольдса, а ЦСКА не нашёл», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Джекири принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 7,7 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.

