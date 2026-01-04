Скидки
Миленко Богичевич ответил, что пьют в Сербии на Новый год и Рождество

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич рассказал о новогодних и рождественских традициях в Сербии. По словам специалиста, праздники в его стране принято проводить в кругу семьи и друзей за большим столом, а из традиционных напитков на Новый год и Рождество сербы нередко выбирают ракию.

— Миленко, какие новогодние традиции существуют в твоей стране?
— В целом всё примерно так же, как и в других странах. Мы стараемся встречать Новый год с семьёй, с друзьями, за большим столом — с музыкой, угощениями и, конечно, напитками. Не буду уточнять какими… хотя ладно, ракия — но совсем немного.

В целом это время подарков и тёплого общения. Думаю, в любой стране главное в такие дни — быть рядом с близкими, поэтому Новый год для всех — особенный и очень приятный момент, — сказал Богичевич в интервью пресс-службе «Автодора».

