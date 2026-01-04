Владимир Гомельский ответил, превосходит ли Дёмин праймового Шведа

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил первый сезон российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также у Гомельского поинтересовались, превосходит ли Дёмин по таланту праймового Алексея Шведа.

«Первый сезон Дёмина в НБА складывается удачно. Егор понимает свои задачи и правильно оценивает свои возможности. Остаётся только пожелать ему удачи в дальнейшей карьере. Не хочу его ни с кем сравнивать», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, делал 3,3 подбора и 3,4 передачи.