Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, превосходит ли Дёмин праймового Шведа

Владимир Гомельский ответил, превосходит ли Дёмин праймового Шведа
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил первый сезон российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также у Гомельского поинтересовались, превосходит ли Дёмин по таланту праймового Алексея Шведа.

«Первый сезон Дёмина в НБА складывается удачно. Егор понимает свои задачи и правильно оценивает свои возможности. Остаётся только пожелать ему удачи в дальнейшей карьере. Не хочу его ни с кем сравнивать», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, делал 3,3 подбора и 3,4 передачи.

Материалы по теме
«Бруклин» не справился с «Вашингтоном» в НБА. А как проявил себя Егор Дёмин?
Видео
«Бруклин» не справился с «Вашингтоном» в НБА. А как проявил себя Егор Дёмин?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android