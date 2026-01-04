Елатонцев во втором матче NCAA не отличился набранными очками, сыграв всего шесть минут

В ночь на 4 января состоялся очередной матч регулярного сезона-2025/2026 NCAA, в котором встретились команды Университета Оклахомы («Оклахома Сунерз») и Университета Миссисипи. Игра завершилась победой «Оклахомы» со счётом 86:70.

За «Сунерз» выступает 23-летний россиянин Кирилл Елатонцев, ранее игравший за краснодарский «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. В этой встрече Елатонцев провёл на площадке шесть минут, не набрав очков и промахнувшись при единственной попытке с игры. В его активе — только один подбор.

Примечательно, что это был второй матч Кирилла за новую команду после переезда в США. Отметим, что следующую встречу «Сунерз» проведут в ночь на 8 января.