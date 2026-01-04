В УНИКСе ответили, как команда готова к матчу с «Локомотивом», имея трёх легионеров

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался в преддверии матча своей команды с «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 4 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань

— В каком настроении подходите к матчу с «Локомотивом» после наступления нового года?

— В среднем настроении. У нас пока только три иностранца в составе. У «Локомотива» их шесть, это важный момент. Но у нас очень хорошие российские игроки — Кулагин, Лопатин, Швед. Так что в целом состав не обескровленный, конечно. Будем надеяться, что всё будет хорошо.

— С лидерами «Локомотив» в этом сезоне играет не очень хорошо.

— Может быть, клуб экономил деньги в первой половине сезона на усиление состава, а сейчас, напротив, усилят его. Ведищев — опытный руководитель, и Юдин пока набирается опыта. Он пока ещё не тренировал команду такого высокого уровня, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».