«Миннесота» обыграла «Майами», прервав их 4-матчевую победную серию. У Эдвардса — 33 очка

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Болл-Арены» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциациии сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 125:115, прервав серию «Майами» из четырёх побед.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. На его счету 33 очка, три подбора и пять результативных передач. У «Майами» больше всех очков (21) набрал американский защитник Норман Пауэлл.

В следующем матче «Майами» дома встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Миннесота» на выезде сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 5 января.