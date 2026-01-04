Скидки
Майами Хит — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 4 января 2026, счет 115:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Миннесота» обыграла «Майами», прервав их 4-матчевую победную серию. У Эдвардса — 33 очка
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Болл-Арены» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциациии сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости выиграли встречу со счётом 125:115, прервав серию «Майами» из четырёх побед.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Пауэлл - 21, Йович - 14, Митчелл - 14, Адебайо - 12, Уиггинс - 12, Уэр - 11, Фонтеккио - 9, Гарднер - 7, Жакез-мл. - 6, Смит - 6, Якуционис - 3, Ларссон, Хирроу
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Рид - 29, Рэндл - 23, Гобер - 13, Дивинченцо - 11, Макдэниелс - 5, Конли - 5, Хиланд - 4, Кларк - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Миллер

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. На его счету 33 очка, три подбора и пять результативных передач. У «Майами» больше всех очков (21) набрал американский защитник Норман Пауэлл.

В следующем матче «Майами» дома встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Миннесота» на выезде сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 5 января.

