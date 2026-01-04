34 очка Кевина Дюранта не помогли «Хьюстону» обыграть «Даллас» в НБА

Утром 4 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 110:104.

Самым результативным игроком в составе гостей стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 34 очка, пять подборов и семь передач.

У победителей больше всех очков набрал центровой из США Энтони Дэвис (26), также в его активе 12 подборов и три результативные передачи.

«Хьюстон» в следующем матче примет на своём паркете «Финикс», а «Даллас» отправится в гости к «Сакраменто».