Даллас Маверикс — Хьюстон Рокетс, результат матча 4 января 2026, счет 110:104, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

34 очка Кевина Дюранта не помогли «Хьюстону» обыграть «Даллас» в НБА
Комментарии

Утром 4 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 110:104.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Кристи - 24, Уильямс - 15, Маршалл - 10, Флэгг - 10, Гэффорд - 9, Томпсон - 9, Нембард - 5, Мартин - 2, Харди, Расселл, Пауэлл, Вашингтон
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 34, Томпсон - 20, Исон - 19, Шеппард - 8, Капела - 8, Смит II - 7, Финни-Смит - 3, Тэйт - 3, Окоги - 2, Холидей, Дэвисон, Шенгюн, Грин

Самым результативным игроком в составе гостей стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 34 очка, пять подборов и семь передач.

У победителей больше всех очков набрал центровой из США Энтони Дэвис (26), также в его активе 12 подборов и три результативные передачи.

«Хьюстон» в следующем матче примет на своём паркете «Финикс», а «Даллас» отправится в гости к «Сакраменто».

Комментарии
