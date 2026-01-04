Скидки
Голден Стэйт Уорриорз — Юта Джаз, результат матча 4 января 2026, счет 123:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» победил дома «Юту» в матче НБА, Карри набрал 31 очко
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз». Хозяева выиграли встречу со счётом 123:114.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Батлер - 15, Пост - 15, Мелтон - 13, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 9, Ричард - 8, Муди - 8, Грин - 8, Подзиемски - 6, Куминга, Хилд, Сантос, Спенсер
Юта Джаз: Хендрикс, Андерсон, Джордж, Уильямс, Кольер, Михайлюк, Клейтон, Филиповски, Маркканен, Сенсабо, Чьебв, Лав

Самым результативным игроком матча стал финский форвард гостей паркета Лаури Маркканен. В его активе 35 очков, шесть подборов и одна передача.

Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 31 очко, а также совершил два подбора и пять результативных передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Юта» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
