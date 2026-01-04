«Голден Стэйт» победил дома «Юту» в матче НБА, Карри набрал 31 очко

В ночь с 3 на 4 января мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз». Хозяева выиграли встречу со счётом 123:114.

Самым результативным игроком матча стал финский форвард гостей паркета Лаури Маркканен. В его активе 35 очков, шесть подборов и одна передача.

Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 31 очко, а также совершил два подбора и пять результативных передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Юта» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс».