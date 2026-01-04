Скидки
Главная Баскетбол Новости

50 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Клипперс» в НБА

50 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Клипперс» в НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которого «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Бостон Селтикс». Победу со счётом 146:115 одержали гости площадки.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 146
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Коллинз - 22, Джонс - 19, Харден - 18, Данн - 10, Лопес - 6, Батюм - 6, Браун - 4, Зубац - 4, Кристи - 2, Миллер - 2, Сандерс, Нидерхаузер
Бостон Селтикс: Браун - 50, Уайт - 29, Саймонс - 15, Уолш - 13, Притчард - 12, Гарза - 11, Хозер - 8, Кета - 8, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Шейерман, Буше

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 50 очков, сделавший три подбора и пять передач.

У хозяев наивысшей результативностью отличились американцы Кавай Леонард и Джон Коллинз. У первого 22 очка, три подбора и три передачи, у второго — 22 очка и два подбора.

«Бостон» в следующем матче примет «Чикаго», а «Клипперс» — «Голден Стэйт».

Таблица НБА
Календарь НБА
