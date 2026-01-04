50 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Клипперс» в НБА

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которого «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Бостон Селтикс». Победу со счётом 146:115 одержали гости площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 50 очков, сделавший три подбора и пять передач.

У хозяев наивысшей результативностью отличились американцы Кавай Леонард и Джон Коллинз. У первого 22 очка, три подбора и три передачи, у второго — 22 очка и два подбора.

«Бостон» в следующем матче примет «Чикаго», а «Клипперс» — «Голден Стэйт».