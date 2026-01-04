Скидки
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 4 января

Единая лига: расписание матчей первого игрового дня в 2026 году


В воскресенье, 4 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день и первый в 2026-м, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 4 января:

13:00 мск — «Енисей» – «Пари Нижний Новгород»;
14:00 мск — МБА-МАИ – «Уралмаш»;
16:00 мск — «Бетсити Парма» – «Зенит»;
16:30 мск — «Локомотив-Кубань» – УНИКС.

Турнирную таблицу после 18 матчей возглавляет действующий чемпион турнира — ЦСКА (16 побед при двух поражениях). На втором месте УНИКС — у казанцев также 16 побед и два поражения. «Бетсити Парма» третья — 12 побед и шесть поражений.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
