Единая лига: расписание матчей первого игрового дня в 2026 году

В воскресенье, 4 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день и первый в 2026-м, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 4 января:

13:00 мск — «Енисей» – «Пари Нижний Новгород»;

14:00 мск — МБА-МАИ – «Уралмаш»;

16:00 мск — «Бетсити Парма» – «Зенит»;

16:30 мск — «Локомотив-Кубань» – УНИКС.

Турнирную таблицу после 18 матчей возглавляет действующий чемпион турнира — ЦСКА (16 побед при двух поражениях). На втором месте УНИКС — у казанцев также 16 побед и два поражения. «Бетсити Парма» третья — 12 побед и шесть поражений.