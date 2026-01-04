Скидки
НБА – 2025/2026: результаты на 4 января, календарь, таблица

НБА: результаты игр 4 января
В ночь на 4 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты НБА на 4 января:

«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:125;
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:130;
«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 134:117;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:115;
«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 99:112;
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 110:104;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 123:114;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон Селтикс» — 115:146.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
