Амосов набрал больше всех очков и помог «Реалу» победить «Манрезу» в Liga U

2 и 3 января в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли четверо россиян.

Представляющие «Реал» Мадрид центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, помогли своему клубу победить «Манрезу» (83:57). На счету Фролова за 21.52 на паркете 11 очков, восемь подборов, одна передача, один перехват, одна потеря. Амосов за 20.45 стал самым результативным игроком матча — 20 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата.

Александр Савков, играющий на позиции защитника за «Сарагосу», не выручил свой клуб в проигранном матче с «Барселоной» (62:99) — за 20.33 он набрал ноль очков, сделал два подбора и три передачи при двух потерях.

Ещё один российский форвард, Александр Панасюк, помог «Гран Канарии» победить «Жирону» (91:76), набрав за 15.50 два очка, сделав три подбора, одну передачу, один перехват и две потери.