Тренер «Пари НН» Козин лаконично высказался о предстоящем матче с «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин кратко высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который начнётся сегодня, 4 января, в 13:00 по московскому времени в Красноярске.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Играем на выезде с соседом по турнирной таблице, ожидается тяжёлый матч», — приводит слова Козина пресс-служба команды.

Нижегородский коллектив после 18 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 располагается на девятой строчке, за пределами зоны плей-офф, одержав четыре победы при 14 поражениях. Красноярцы на восьмой строчке и в зоне плей-офф — у них 17 матчей, в которых они шесть раз выиграли и 11 проиграли.