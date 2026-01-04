«Не знаю, что ещё делать». Редик — о проблемах «Лейкерс» в нападении

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил недовольство организацией атак калифорнийцев после победного матча с «Мемфис Гриззлиз» (128:121).

«Я не знаю, что ещё делать. Просто сейчас это происходит так часто. Я связываю это с праздниками», — приводит слова Редика журналист ESPN Дейв Макменамин в социальной сети Х.

После 32 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 «озёрники» занимают пятое место в Западной конференции, одержав 21 победу при 11 поражениях. У лидера конференции «Оклахома-Сити Тандер» 30 побед при пяти поражениях.