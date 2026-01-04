«Не знаю, что ещё делать». Редик — о проблемах «Лейкерс» в нападении
Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил недовольство организацией атак калифорнийцев после победного матча с «Мемфис Гриззлиз» (128:121).
НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 31, Ларэвиа - 21, Смарт - 13, Хэйс - 12, Смит - 8, Вандербилт - 5, Эйтон - 4, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Манон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Колдуэлл-Поуп - 20, Морант - 16, Альдама - 15, Ландейл - 14, Джексон - 12, Уэллс - 6, Кауард - 5, Спенсер - 5, Колоко - 3, Уильямс Мл., Кончар
«Я не знаю, что ещё делать. Просто сейчас это происходит так часто. Я связываю это с праздниками», — приводит слова Редика журналист ESPN Дейв Макменамин в социальной сети Х.
После 32 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 «озёрники» занимают пятое место в Западной конференции, одержав 21 победу при 11 поражениях. У лидера конференции «Оклахома-Сити Тандер» 30 побед при пяти поражениях.
