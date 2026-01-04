УНИКС заключил соглашение с американским форвардом Тайроном Брюэром
Российский баскетбольный клуб УНИКС из Казани объявил о подписании американского форварда Тайрона Брюэра. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Тайрону Брюэру 25 лет. В текущем сезоне американец выступал за немецкий «Хемниц», в среднем за игру набирая 12,5 очка, совершая 3,7 подбора и делая 1,1 передачи.
Напомним, после 18 игр УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. Лидером является московский ЦСКА. Свой следующий матч казанский клуб проведёт сегодня, 4 января, с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара, начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Бако (УНИКС) исполнил мощный данк с фолом
