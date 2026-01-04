«Пари Нижний Новгород» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 76:72 (21:16, 16:18, 10:16, 29:20) одержал «Нижний Новгород».

Самым результативным игроком в составе победителей стал российский разыгрывающий Александр Хоменко, на его счету 18 очков. Ещё 15 очков на свой счёт записал российский защитник Евгений Бабурин. В составе «Енисея» отличился сербский форвард Данило Тасич, на его счету 21 очко.

В своём следующем матче, который состоится 7 января, «Енисей» сыграет с «Самарой», начало встречи – в 19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» 10 января встретится с «Уралмашем», начало матча – в 19:00 мск.