Главный тренер «Локомотива» назвал фактор, от которого будет зависеть исход игры с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался о предстоящем матче с казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 4 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
2-я четверть
42 : 40
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Самойленко
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

«УНИКС — очень размерная команда, которая хорошо пользуется своим превосходством в росте. Плюс у них много индивидуально сильных игроков, которые умеют играть вблизи кольца. И, конечно, есть Бингэм и Рейнольдс, которые могут и играть внизу, и отлично бросают издалека, тем самым создавая много проблем для своих противников.

Результат этой игры во многом решит борьба на щитах. Команда, которая хорошо подбирает, получает возможности забивать много мячей из раннего нападения. Вот эти два фактора назвал бы основными для нашего матча с УНИКСом.

Буду рад увидеть много зрителей. Потому что то, как команду поддерживают в Краснодаре, придаёт нам дополнительных сил именно в тяжёлых матчах», — приводит слова Юдина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

