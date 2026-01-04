МБА-МАИ одержала победу над «Уралмашем» в рамках Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между МБА-МАИ и «Уралмашем» из Екатеринбурга. Победу со счётом 73:68 (21:13, 10:17, 20:22, 22:16) одержала МБА-МАИ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал российский форвард Владислав Трушкин, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал российский разыгрывающий Александр Платунов. В составе «Уралмаша» отличился американский центровой Октавиус Эллис, на его счету 13 очков.

В своём следующем матче, который состоится 11 января, МБА-МАИ сыграет с «Бетсити Пармой», начало встречи — в 19:00 мск. «Уралмаш» 7 января встретится с «Локомотивом-Кубань», начало матча — в 19:00 мск.