МБА-МАИ одержала победу над «Уралмашем» в рамках Единой лиги
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между МБА-МАИ и «Уралмашем» из Екатеринбурга. Победу со счётом 73:68 (21:13, 10:17, 20:22, 22:16) одержала МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
73 : 68
Уралмаш
Екатеринбург
МБА-МАИ: Трушкин - 16, Платунов - 14, Савков - 8, Личутин - 8, Гудумак - 6, Зайцев - 6, Балашов - 6, Певнев - 6, Воронов - 2, Исмаилов - 1, Комолов, Барашков
Уралмаш: Эллис - 13, Карданахишвили - 11, Нэвелс - 10, Даглас - 8, Нэльсон - 8, Герасимов - 7, Риз - 5, Пынько - 4, Далтон - 2, Петенев, Писклов, Новиков
Самым результативным игроком в составе победителей стал российский форвард Владислав Трушкин, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал российский разыгрывающий Александр Платунов. В составе «Уралмаша» отличился американский центровой Октавиус Эллис, на его счету 13 очков.
В своём следующем матче, который состоится 11 января, МБА-МАИ сыграет с «Бетсити Пармой», начало встречи — в 19:00 мск. «Уралмаш» 7 января встретится с «Локомотивом-Кубань», начало матча — в 19:00 мск.
Комментарии
