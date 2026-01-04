Скидки
«Бетсити Парма» — «Зенит», результат матча 4 января 2026, счёт 77:85, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» обыграл «Парму» в Единой лиге
Комментарии

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Бетсити Парма» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 85:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
77 : 85
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Адамс - 20, Захаров - 13, Адамс - 12, Сандерс - 12, Картер - 12, Свинин - 3, Шашков - 3, Фирсов - 2, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров
Зенит: Рэндольф - 27, Воронцевич - 15, Фрейзер - 14, Мартюк - 8, Жбанов - 7, Роберсон - 4, Емченко - 4, Карасёв - 3, Узинский - 3, Щербенев, Кривых

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 27 очков и совершивший три подбора. 15 очков и четыре подбора на счету Андрея Воронцевича. 14 очков набрал Трент Фрейзер.

В составе пермяков 20 очков, три подбора и три передачи на свой счёт записал Джален Адамс. 13 очков на счету Александра Захарова.

«Зенит» одержал пятую победу в пяти последних матчах регулярного чемпионата Единой лиги. «Бетсити Парма» потерпела первое поражение в шести последних встречах.

