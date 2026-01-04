«Зенит» обыграл «Парму» в Единой лиге

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Бетсити Парма» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 85:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 27 очков и совершивший три подбора. 15 очков и четыре подбора на счету Андрея Воронцевича. 14 очков набрал Трент Фрейзер.

В составе пермяков 20 очков, три подбора и три передачи на свой счёт записал Джален Адамс. 13 очков на счету Александра Захарова.

«Зенит» одержал пятую победу в пяти последних матчах регулярного чемпионата Единой лиги. «Бетсити Парма» потерпела первое поражение в шести последних встречах.