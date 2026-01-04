УНИКС на выезде одолел «Локомотив-Кубань» в Единой лиге, у Пьерра дабл-дабл

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Встреча завершилась победой гостей со счётом 81:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дишон Пьерр, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов. 15 очков и семь передач на счету Дмитрия Кулагина.

В составе краснодарцев отличился Винс Хантер, набравший 18 очков и совершивший семь подборов. 18 очков и три подбора на счету Джеремайи Мартина. 11 очков набрал Патрик Миллер.

«Локомотив-Кубань» потерпел пятое поражение в семи последних матчах регулярного чемпионата Единой лиги. УНИКС одержал седьмую победу подряд.