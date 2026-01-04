Скидки
Единая лига — 2025/2026: результаты на 4 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей первого игрового дня в 2026 году
В воскресенье, 4 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день и первый в 2026-м, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты 4 января:

«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 72:76;
МБА-МАИ — «Уралмаш» — 73:68;
«Бетсити Парма» — «Зенит» — 77:85;
«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 77:81.

Турнирную таблицу после 18 матчей возглавляет казанский УНИКС (17 побед при двух поражениях). На втором месте действующий чемпион турнира, ЦСКА — у москвичей 16 побед и два поражения. «Зенит» — третий, на счету команды из Санкт-Петербурга 12 побед и шесть поражений.

