Единая лига: результаты матчей первого игрового дня в 2026 году

В воскресенье, 4 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день и первый в 2026-м, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты 4 января:

«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 72:76;

МБА-МАИ — «Уралмаш» — 73:68;

«Бетсити Парма» — «Зенит» — 77:85;

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 77:81.

Турнирную таблицу после 18 матчей возглавляет казанский УНИКС (17 побед при двух поражениях). На втором месте действующий чемпион турнира, ЦСКА — у москвичей 16 побед и два поражения. «Зенит» — третий, на счету команды из Санкт-Петербурга 12 побед и шесть поражений.