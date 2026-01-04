Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (77:81).

«УНИКС с победой. Ключевой частью их нападения сегодня стали подборы на нашем щите и очки второго шанса. Мы к этому готовились, но поделать ничего с этим не смогли.

Тем не менее всё равно боролись, ещё за минуту до конца был равный счет. В плане борьбы и самоотдачи у меня претензий к команде нет. Мы хорошо создавали себе открытые броски, однако реализация нас подвела: ноль трехочковых из 10 попыток в четвёртой четверти и 14% в целом по матчу – это очень низкий для нас процент», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги ВТБ.