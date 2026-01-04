Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (81:77).

«Матч получился достаточно парадоксальным: мы с очень большим преимуществом выиграли подбор, но при этом допустили непозволительное количество потерь. Уже не первую игру подряд совершаем более 15 потерь, что очень и очень много. Но даже с таким количеством ошибок мы могли гораздо увереннее довести дело до победы, если бы забили один из многих открытых бросков, которые смогли себе создать.

Как бы то ни было, я рад сегодняшней победе, потому что с «Локомотивом» всегда тяжело играть, особенно теперь, когда у них полный состав», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.