Баскетбол

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (81:77).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 81
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Мартин - 18, Хантер - 18, Миллер - 11, Ищенко - 9, Джонсон - 8, Робертсон - 6, Мур - 4, Квитковских - 3, Темиров, Рябков, Попов, Самойленко
УНИКС: Д. Кулагин - 15, Пьерр - 15, Бингэм - 14, Рейнольдс - 13, Лопатин - 9, Беленицкий - 6, Швед - 6, Захаров - 3, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Матч получился достаточно парадоксальным: мы с очень большим преимуществом выиграли подбор, но при этом допустили непозволительное количество потерь. Уже не первую игру подряд совершаем более 15 потерь, что очень и очень много. Но даже с таким количеством ошибок мы могли гораздо увереннее довести дело до победы, если бы забили один из многих открытых бросков, которые смогли себе создать.

Как бы то ни было, я рад сегодняшней победе, потому что с «Локомотивом» всегда тяжело играть, особенно теперь, когда у них полный состав», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА и УНИКС — на другой планете, а «Самара» сделала это! Рейтинг силы Единой лиги
